Il ministro degli Esteri ha espresso vicinanza alla città e alla popolazione di Modena, annunciando una visita prevista per domani. La motivazione è legata ai tentativi di fermare un uomo armato, Salim El Koudri, che ha agito in modo violento nella zona. Tajani ha anche dichiarato che sarà premiato l’eroe che ha cercato di bloccare l’assalitore. La notizia arriva dopo gli eventi accaduti nel pomeriggio, con i soccorritori e le forze dell’ordine intervenuti sul luogo.

AGI - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivolto un pensiero affettuoso e la sua vicinanza alla città e alla popolazione di Modena, annunciando una sua visita domani per ringraziare le persone che hanno tentato di fermare Salim El Koudri. Ieri il 31enne alla guida di un'auto si è lanciato a folle velocità sui passanti nelle vie del centro e poi ha tentato di colpire con un coltello un cittadino italiano intervenuto per bloccarlo. "Ci auguriamo che i feriti possano recuperare il prima possibile. Una preghiera e un pensiero per loro", ha dichiarato il vicepremier. "Un ringraziamento particolare va a Luca Signorelli,... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tajani: "Premiamo l'eroe che ha bloccato l'assalitore"

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