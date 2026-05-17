Il ministro degli Esteri ha annunciato che verrà premiato Luca Signorelli, riconosciuto come un eroe per aver tentato di bloccare l’aggressore coinvolto nell’incidente di Modena. L’evento si è verificato quando un uomo di 31 anni ha aggredito una persona in città, e Signorelli è intervenuto con coraggio nel tentativo di fermarlo. L’episodio ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a una discussione sulla validità del gesto.

AGI - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza di premiare Luca Signorelli, definendolo un eroe, per il suo gesto coraggioso nel tentativo di fermare l' aggressore di Modena, il 31enne Salim El Koudri. "Un ringraziamento particolare va a Luca Signorelli, l'italiano che è stato un eroe a fermare l'assalitore", ha dichiarato Tajani, ringraziando inoltre "i due cittadini stranieri che hanno contribuito a fermare questa persona che probabilmente ha dei problemi psichiatrici". Il vicepremier si recherà domani a Modena per ringraziare quanti sono intervenuti per fermare El Koudri, che alla guida di un'auto si è lanciato a folle velocità sui passanti nelle vie del centro e poi ha tentato di colpire con un coltello Signorelli, il passante entrato in azione per primo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tajani: "Premiamo l'eroe che ha bloccato l'aggressore" di Modena

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