Tajani | L’uomo di Modena è italiano

Il leader politico ha dichiarato che l’uomo coinvolto in un episodio avvenuto ieri a Modena è cittadino italiano, rifiutando l’ipotesi di togliere il permesso di soggiorno a chi commette reati. La sua affermazione si riferisce a un particolare individuo che non possedeva un permesso di soggiorno e che è stato protagonista di un evento nel centro della città. La questione riguarda quindi la cittadinanza e la presenza legale sul territorio di questa persona.

Tajani: “Togliere permesso di soggiorno a chi delinque? L’uomo di Modena è italiano” “Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? Chi è stato protagonista dell’evento di ieri” a Modena “non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano”.(di origine marocchina con cittadinanza italiana, ndr) Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo, a margine del congresso regionale di FI in Calabria, a una domanda sull’ipotesi avanzata dalla Lega.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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