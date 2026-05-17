A meno di un giorno dall’incidente a Modena, in cui otto pedoni sono stati investiti da un’auto, si sono scatenate reazioni politiche e pubbliche sul conducente coinvolto, un trentunenne di nazionalità marocchina. Mentre alcuni politici hanno commentato la vicenda, attribuendo all’uomo caratteristiche di remigrazione, altri hanno ribattuto che si tratta di un cittadino italiano. Il conducente, identificato come Salim El Koudri, è stato fermato dai cittadini subito dopo l’accaduto.

Roma, 17 maggio 2026 – A meno di 24 ore dal devastante investimento di Modena è già botta e risposta polemico sul trentunenne conducente Salim El Koudri, che ieri ha falciato otto pedoni prima di essere bloccato dagli stessi cittadini. Così, mentre il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni sono in visita nella città emiliana, Matteo Salvini rilancia la proposta di legge della Lega "che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati". A breve giro di posta, a margine del congresso regionale di Forza Italia in Calabria a Lamezia Terme, arriva la replica di Antonio Tajani: "Chi è stato protagonista dell'evento è un cittadino italiano ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedoni falciati a Modena, scontro politico sull’investitore. Vannacci: “Remigrazione”. Tajani: “È un italiano”

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