Taiti | stadio prioritario I consigli di Valentini

Un rappresentante locale ha recentemente sottolineato che, nel dibattito sul nuovo stadio a Prato, le questioni principali riguardano tre aspetti: la localizzazione dell’impianto, le fonti di finanziamento e le caratteristiche del progetto. Questi sono considerati i punti chiave da chiarire prima di procedere con eventuali sviluppi. La discussione si concentra su queste tematiche, lasciando da parte altri dettagli, e si invita a rispondere a queste domande per avanzare nel processo decisionale.

"Le domande fondamentali che ci dobbiamo porre, quando parliamo di stadio a Prato, sono tre: dove lo realizziamo, chi lo finanzia e che tipo di impianto si vuole costruire. Al momento però questi quesiti restano senza risposta, dato che non è stato presentato un progetto serio in vista delle imminenti elezioni. Credo sarebbe stato opportuno farlo, perché non si può non coinvolgere la politica in questi ragionamenti". Il punto di vista in questione è quello di Massimo Taiti, espresso anche a margine dell’iniziativa di ieri, dal titolo "Quale stadio per questa città?", organizzata proprio dal delegato provinciale della sezione pratese del Coni presso la Sala del Gonfalone della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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