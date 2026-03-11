Soldi per il dormitorio? Non era prioritario

Un dibattito acceso riguarda i fondi destinati al dormitorio, giudicati non prioritari dall’amministrazione comunale. La questione si inserisce nel contesto di decisioni prese sulla gestione di strutture come la palestra della bocciofila, che molti cittadini ritengono rappresentino un esempio di distacco tra le esigenze della comunità e le scelte politiche adottate. La discussione evidenzia le divergenze tra amministratori e residenti sulla priorità delle spese pubbliche.

"La vicenda della palestra della bocciofila è l’ennesima dimostrazione di quanto l’amministrazione guidata dal sindaco Edoardo Accorsi sia lontana dai bisogni reali dei cittadini di Cento e sempre più piegata alle scelte ideologiche del Partito Democratico." Esordisce così Francesca Caldarone (nella foto), la capogruppo di Fratelli d’Italia, che torna sulla questione dell’abbattimento della palestra per la realizzazione di un luogo che l’amministrazione comunale definisce ‘stazione di posta’, mentre questo partito lo chiama ‘dormitorio’. "Prima hanno deciso di abbattere una storica palestra, un luogo che per anni è stato utilizzato da... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

