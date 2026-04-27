L'allenatore ha commentato l'addio dell'ex tecnico alla squadra giallorossa, sottolineando che la formazione capitolina rappresenta ora l’obiettivo principale. La notizia dell’addio di Ranieri ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara a proseguire la stagione con un nuovo allenatore. Gasperini ha espresso chiaramente la priorità della Roma nel suo intervento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Gian Piero Gasperini ha espresso il suo parere sulla recente uscita di Claudio Ranieri dalla Roma, ufficializzata venerdì dopo un dissenso pubblico tra il tecnico e il senior advisor. Gasperini ha affermato: “La Roma viene prima di tutto.” Le sue parole riflettono il profondo attaccamento al club e l’importanza di mettere sempre il bene della squadra al primo posto. La Roma ha confermato che Ranieri ha lasciato il suo ruolo come senior advisor dopo un periodo tumultuoso all’interno del club. In effetti, solo due settimane fa, Ranieri aveva rilasciato un’intervista pre-partita particolarmente critica, sostenendo che Gasperini non fosse tra i primi tre candidati per il ruolo di allenatore durante l’estate.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gasperini commenta l’addio di Ranieri: “La Roma è prioritario su tutto”.

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