Taekwondo | Giovanni Montinaro conquista l’argento nella categoria junior nere

Sabato 16 maggio 2026 si è svolto il Lazio Combat Taekwondo 2026 presso il palazzetto dello sport di una località non specificata. Tra gli atleti in gara, Giovanni Montinaro, appartenente alla Asd Olimpica Taekwondo Nuzzo di San Donaci e Cellino San Marco, ha ottenuto la medaglia d'argento nella categoria junior con cintura nera. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti da diverse regioni, con incontri che sono durati tutta la giornata.

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