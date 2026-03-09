Taekwondo campionati italiani junior cinture nere | la New Marzial si Laurea campione d' Italia

Durante i campionati italiani junior di taekwondo, svoltisi il 7 e 8 marzo al Palazzetto dello Sport “Anzio”, la società mesagnese “New Marzial – Team Baglivo” ha conquistato il titolo di campione d’Italia. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti nelle categorie delle cinture nere. La squadra si è distinta per i risultati ottenuti durante le varie sfide, confermando il suo ruolo di protagonista a livello nazionale.

La società: "Un successo frutto di impegno e dedizione perché dietro a queste vittorie si cela un lungo percorso di allenamenti e sacrifici" MESAGNE - La "New Marzial – Team Baglivo" si conferma sul tetto d'Italia. La società mesagnese in occasione dei campionati italiani junior (cinture nere) di taekwondo che lo scorso 78 marzo si sono svolti al Palazzetto dello Sport "Anzio". La competizione, caratterizzata da combattimenti intensi e un'atmosfera carica di adrenalina, ha visto i portacolori della New Marzial distinguersi grazie alla loro preparazione tecnica e alla loro passione per la disciplina. "Un successo frutto di impegno e dedizione - si legge in una nota della società – perché dietro a queste vittorie si cela un lungo percorso di allenamenti e sacrifici".

Taekwondo, Campionati Italiani Junior 2026: ad Anzio l'ultimo test prima dei MondialiI Campionati Italiani Junior Cinture Nere 2026, in programma ad Anzio il 7 e 8 marzo, rappresentano una tappa cruciale nel calendario del taekwondo...

