Supplenze 2026 27 differenza tra aggiornamento GPS e scelta 150 preferenze | quando si è depennati?

In questo periodo si discute molto delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle differenze tra l’aggiornamento delle GPS e la scelta delle 150 preferenze. Si parla di situazioni in cui alcuni candidati vengono depennati, ma non sempre è chiaro quando ciò avviene. La questione riguarda le regole di aggiornamento e le modalità di selezione delle preferenze, con un focus su quali requisiti portano alla perdita del diritto di partecipare alle supplenze per il prossimo anno scolastico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui