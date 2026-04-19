Superbike oggi in tv GP Olanda 2026 | orari Superpole Race e gara-2 programma TV8 streaming

Oggi, domenica 19 aprile, si conclude il fine settimana di Assen, in Olanda, terza tappa del campionato mondiale 2026 di Superbike. La gara si svolge sul circuito olandese e verranno trasmesse in diretta TV su TV8. La programmazione prevede la Superpole Race e la gara-2, con orari specifici indicati per gli eventi odierni. La corsa di oggi rappresenta l’ultimo appuntamento del week end in questa tappa del mondiale.

Oggi, domenica 19 aprile, si concluderà il week end di Assen (Olanda), terza tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico circuito dei Paesi Bassi, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E 15.30 Nicolò Bulega continua la sua marcia trionfale avvicinandosi sempre di più al primato di 13 vittorie consecutive stabilito dall’ex iridato Toprak Razgatlioglu, oggi impegnato in MotoGP.🔗 Leggi su Oasport.it

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