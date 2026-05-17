Superbike | Bulega inarrestabile domina la Superpole Race a Most Quattro italiani nei primi cinque

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Bulega si conferma protagonista nel Mondiale Superbike 2026, conquistando la vittoria nella Superpole Race durante il sesto round del campionato, tenutosi sul circuito di Most. La sua performance ha permesso all'italiano di partire in posizione favorevole per le successive gare, contribuendo a una domenica ricca di successi per gli italiani, con altri tre piloti che si sono piazzati tra i primi cinque. La competizione si è svolta in un clima di grande intensità, con numerosi sorpassi e battaglie in pista.

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Non si ferma l’incredibile striscia di Nicolò Bulega nel Mondiale Superbike 2026. Il reggiano ha inaugurato la domenica del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026, sesto round del calendario, con una netta vittoria nella Superpole Race. Sul circuito di Most, dopo il dominio in gara-1, il centauro della Ducati mette il sigillo anche sulla gara corta, siglando la diciottesima vittoria consecutiva in Superbike. Dopo una partenza non perfetta, l’italiano impiega pochi minuti per superare il suo compagno Iker Lecuona. Lo spagnolo deve nuovamente accontentarsi della seconda posizione (+1.959), pagando un distacco importante nei pochi giri previsti. Sale sul podio la Ducati di Yari Montella (+6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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