Superbike | Bulega inarrestabile domina la Superpole Race a Most Quattro italiani nei primi cinque

Nicolò Bulega si conferma protagonista nel Mondiale Superbike 2026, conquistando la vittoria nella Superpole Race durante il sesto round del campionato, tenutosi sul circuito di Most. La sua performance ha permesso all'italiano di partire in posizione favorevole per le successive gare, contribuendo a una domenica ricca di successi per gli italiani, con altri tre piloti che si sono piazzati tra i primi cinque. La competizione si è svolta in un clima di grande intensità, con numerosi sorpassi e battaglie in pista.

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