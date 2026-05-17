Un investimento di 20 milioni di euro è stato destinato allo sviluppo di strutture dedicate alla costruzione di super yacht. L'obiettivo è migliorare le aree destinate alla produzione, includendo spazi residenziali, mense e servizi logistici. Le risorse vengono indirizzate principalmente a potenziare le infrastrutture, con l'intento di creare un ambiente completo per la realizzazione di imbarcazioni di alta gamma. L'impegno prosegue con ulteriori investimenti, focalizzati su queste strutture essenziali per la produzione.

"Abbiamo investito 20 milioni e continueremo a farlo, soprattutto nelle strutture, perché qui c’è quasi tutto quello che serve per costruire le barche più belle del mondo". Parola di Barbara Amerio, ceo di Amer Yacht, il cantiere navale sanremese che da alcuni mesi ha aperto una filiale anche lungo il Canale dei Navicelli: 50 milioni di euro di fatturato, 40 addetti diretti e un indotto che arrivano fino a 500 dell’indotto durante i picchi di lavorazione. L’azienda realizza super yacht e ieri ha ospitato il convegno del Rotary club Pacinotti di Pisa su "Nautica toscana. Motore di innovazione sostenibile". "Sul Canale dei Navicelli insistono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Super yacht e sviluppo: "Case, mensa e logistica"

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