Logistica accordo a Parma | ticket mensa sale a 10 euro al giorno

A Parma, nel settore della logistica, è stato raggiunto un accordo che prevede un aumento del ticket mensa a 10 euro al giorno a partire da luglio 2026. La misura coinvolge più di 450 lavoratori del comprensorio che si occupano delle attività legate a un'azienda di logistica locale. La decisione è stata presa durante le trattative tra i rappresentanti dei lavoratori e le aziende del settore.

Accordo raggiunto nel settore della logistica a Parma: a partire da luglio 2026 il ticket mensa sarà elevato a 10 euro al giorno per oltre 450 lavoratori del comprensorio legato a Number1 Logistics.A comunicarlo è l’ADL Cobas, che sottolinea come si tratti di uno dei primi accordi in Italia a.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Beko: 4.400 euro extra e ticket mensa per i dipendentiLo stabilimento Beko di Monticelli d’Ongina, ex sede Whirlpool, ha appena siglato un accordo che porta nelle tasche dei cento dipendenti assunti da... Leggi anche: Calli intasate, 130 mila euro d'incasso al giorno: primo weekend di ticket senza sorprese