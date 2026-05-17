Suor Orsola Benincasa al via il nuovo biennio della Scuola di Giornalismo

Domani alle 11 nell’Aula Siani dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli si terrà l’inizio del nuovo biennio della Scuola di Giornalismo. L’evento segna l’avvio delle attività didattiche per gli studenti iscritti al corso, che proseguiranno con lezioni e seminari nelle prossime settimane. La cerimonia rappresenta anche il momento di presentazione delle novità e del programma didattico aggiornato per il secondo biennio. Alla manifestazione parteciperanno docenti e rappresentanti dell’istituzione accademica.

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