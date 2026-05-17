Suor Orsola Benincasa al via il nuovo biennio della Scuola di Giornalismo
Domani alle 11 nell’Aula Siani dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli si terrà l’inizio del nuovo biennio della Scuola di Giornalismo. L’evento segna l’avvio delle attività didattiche per gli studenti iscritti al corso, che proseguiranno con lezioni e seminari nelle prossime settimane. La cerimonia rappresenta anche il momento di presentazione delle novità e del programma didattico aggiornato per il secondo biennio. Alla manifestazione parteciperanno docenti e rappresentanti dell’istituzione accademica.
Domani alle 11 nell’ Aula Siani dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ci sarà l’inaugurazione delle lezioni del decimo biennio della Scuola di Giornalismo Suor Orsola Benincasa, che proprio quest’anno festeggia i vent’anni dall’iscrizione all’albo dei suoi primi giornalisti professionisti. Ad introdurre le lezioni del nuovo biennio ci saranno il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, il presidente della Fondazione Banco di Napoli, Orazio Abbamonte, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, il segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Claudio Silvestri e il direttore della Scuola di Giornalismo Marco Demarco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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