Algoritmi e discriminazione | al Suor Orsola Benincasa dibattito su Intelligenza Artificiale e inclusione

Al Suor Orsola Benincasa si è tenuto un dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale e il rischio di discriminazioni razziali. Studenti, docenti e esperti hanno discusso delle potenzialità e dei limiti degli algoritmi, concentrandosi su come queste tecnologie possano influenzare l’inclusione sociale. L’incontro ha affrontato anche le responsabilità degli sviluppatori e le sfide di costruire sistemi più equi.

L’intelligenza artificiale può riflettere o addirittura alimentare discriminazioni razziali? Le storie e i viaggi dei migranti li conosciamo bene? Cosa possiamo fare noi per contrastare i fenomeni discriminatori? Sono stati alcuni dei temi e degli interrogativi del momento di riflessione e confronto dedicato agli studenti degli istituti superiori intitolato “La Città Metropolitana e i giovani: Cultura condivisa dell’inclusione. Educazione, diritti e contrasto alla discriminazione razziale” organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici dell’ Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’ambito della XXII “Settimana di azione contro il razzismo” promossa dall’ UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati No al razzismo, la Città Metropolitana di Napoli con gli studenti al Suor Orsola Benincasa tra AI e storie di migrantiL’intelligenza artificiale può riflettere o addirittura alimentare discriminazioni razziali? Le storie e i viaggi dei migranti, li conosciamo bene?... Contenuti utili per approfondire Suor Orsola Benincasa Temi più discussi: Napoli, studenti al Università Suor Orsola Benincasa: incontro su razzismo e intelligenza artificiale; AI e pregiudizi: gli studenti a lezione di inclusione per disinnescare gli algoritmi della discriminazione; L'intelligenza artificiale può alimentare addirittura discriminazioni. Napoli, studenti al Università Suor Orsola Benincasa: incontro su razzismo e intelligenza artificialeL’intelligenza artificiale può riflettere o addirittura alimentare discriminazioni razziali? Le storie e i viaggi dei migranti, li ... msn.com AI e razzismo, gli algoritmi possono discriminare? Il confronto diretto con studenti a NapoliDalle storie dei migranti ai bias nei sistemi digitali, un incontro tra istituzioni e ragazzi del Suor Orsola Benincasa per capire come riconoscere e contrastare le nuove forme di esclusione ... napolitoday.it Storie di Napoli. . Se vuoi continuare a scrivere anche tu la storia del giornalismo italiano, candidati alle selezioni del decimo biennio della Scuola di Giornalismo "Suor Orsola Benincasa". C’è tempo fino al 31 marzo 2026 e ci sono 15 borse di studio da 6mila facebook