Suor Orsola Benincasa al via il decimo biennio della Scuola di Giornalismo

Da ildenaro.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio, alle 11, presso l’Aula Siani dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, si terrà l’inizio del decimo biennio della Scuola di Giornalismo. La cerimonia prevede la presenza di docenti e studenti, con un intervento introduttivo da parte del direttore della scuola. La sessione è dedicata all’apertura ufficiale del nuovo ciclo didattico, che comprende corsi e workshop rivolti agli iscritti del corso. L’evento si svolge in un contesto accademico dedicato alla formazione giornalistica.

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Lunedì 18 maggio alle ore 11 nell’Aula Siani dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ci sarà l’inaugurazione delle lezioni del decimo biennio della Scuola di Giornalismo Suor Orsola Benincasa, che proprio quest’anno festeggia i vent’anni dall’iscrizione all’albo dei suoi primi giornalisti professionisti. Ad introdurre le lezioni del nuovo biennio ci saranno il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, il presidente della Fondazione Banco di Napoli, Orazio Abbamonte, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, il segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Claudio Silvestri e il direttore della Scuola di Giornalismo Marco Demarco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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