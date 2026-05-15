Suor Orsola Benincasa al via il decimo biennio della Scuola di Giornalismo

Lunedì 18 maggio, alle 11, presso l’Aula Siani dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, si terrà l’inizio del decimo biennio della Scuola di Giornalismo. La cerimonia prevede la presenza di docenti e studenti, con un intervento introduttivo da parte del direttore della scuola. La sessione è dedicata all’apertura ufficiale del nuovo ciclo didattico, che comprende corsi e workshop rivolti agli iscritti del corso. L’evento si svolge in un contesto accademico dedicato alla formazione giornalistica.

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