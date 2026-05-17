Un tema centrale nei dibattiti sul rapporto tra i sessi riguarda la percezione del corpo femminile e le conseguenze che ne derivano. Una docente specializzata in studi di genere ha evidenziato come fin dall’infanzia le donne siano abituate a identificarsi con il proprio corpo, mentre gli uomini tendano a considerarlo come un possesso. Questa differenza di percezione, secondo l’esperta, contribuisce a fenomeni di prevaricazione e violenza fisica. La docente interverrà durante i Dialoghi di Pistoia, un festival dedicato all’antropologia contemporanea, che quest’anno approfondisce il tema del corpo.

«L e donne fin dall’infanzia sono abituate a essere corpo e gli uomini ad avere un corpo». È l’argomento che la professoressa Rossella Ghigi svilupperà ai Dialoghi di Pistoia, Festival dell’antropologia del contemporaneo, edizione quest’anno dedicata anche al tema del “corpo”. Docente di sociologia all’Università di Bologna, Ghigi si occupa anche di educazione di genere e prevenzione della violenza, soggetti sviluppati in molte pubblicazioni. «Quello del corpo femminile è un tema a me molto caro» spiega la professoressa. «Queste riflessioni ovviamente non nascono con me, c’è dietro tutta una tradizione non solo filosofica ma anche femminista». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sulla percezione della fisicità femminile si incentra un equivoco che porta alla prevaricazione e diventa radice su cui si fonda anche la violenza fisica. Lo argomenta una docente da sempre impegnata sul tema. Che propone un cambio di prospettiva

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