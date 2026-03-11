Sì mi ha chiamato Sal Da Vinci e la telefonata di Giorgia Meloni La sua verità sul referendum e Per sempre sì | che cosa si sono detti

Giorgia Meloni ha chiamato Sal Da Vinci, il cantante vincitore del Festival di Sanremo. La conversazione tra i due è avvenuta nei giorni scorsi e riguarda il referendum e il brano “Per sempre sì”. Da Vinci ha confermato di aver ricevuto la telefonata e di aver discusso con la premier su questi temi. La notizia è stata resa nota dallo stesso cantante.

La telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci c’è stata. È lo stesso cantante napoletano a confermare la chiacchierata, come aveva anticipato Repubblica. Ma i due non avrebbero avuto neanche il tempo di parlare del referendum sulla Giustizia. Nella ricostruzione emersa finora dal quotidiano diretto da Mario Orfeo, nella telefonata la premier avrebbe ringraziato il cantante per il «bel regalo» prima del voto referendario. Il suo brano “Per sempre sì”, pareva proprio un bell’assist per i sostenitori appunto del Sì alla riforma, a cominciare dal governo. Ma in realtà la telefonata sarebbe stata ben più rapida e sintetica. 🔗 Leggi su Open.online

Sal Da Vinci, 'Meloni non mi ha mai chiesto la canzone per il Sì'(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - 'Non mi ha chiesto di usare la canzone per il referendum, sono parole che volano nel web e diventano gigantesche'. Così ... notizie.tiscali.it

Sal da Vinci: Meloni mi ha chiamato per complimentarsi, il resto sono fake newsGiorgia Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì. Lo ha detto Sal Da Vinci a margine del conferimento della medaglia della città di Napoli al Maschio Angioino. Ho letto tante ... adnkronos.com

Sal Da Vinci risponde alle polemiche sulla sua vittoria del Festival di #Sanremo2026 - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com