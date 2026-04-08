Bambini a scuola genitori in ritardo | Si dà per scontato che qualcuno sia lì ad aspettare Lo sfogo della docente
Un video pubblicato su Instagram mostra l'insegnante di una scuola primaria mentre commenta sulla routine di fine giornata scolastica. Nell’immagine si vede il momento in cui i bambini escono dall’edificio e i genitori sono in ritardo, lasciando intendere che si dà per scontato che qualcuno sia lì ad aspettare. La docente si è sfogata evidenziando questa situazione abituale negli istituti scolastici, senza aggiungere commenti o opinioni.
Un video diffuso su Instagram dall'insegnante di scuola primaria Anna Ansoldi riporta l'attenzione su una dinamica quotidiana degli istituti scolastici, ovvero la fase di uscita degli alunni. La docente chiarisce in modo esplicito che arrivare in ritardo al momento di riprendere il proprio figlio costringe la maestra a trattenersi sul posto. Il personale è infatti tenuto a presidiare e sorvegliare il minore, pur avendo già concluso il proprio orario di lavoro previsto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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