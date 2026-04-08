Bambini a scuola genitori in ritardo | Si dà per scontato che qualcuno sia lì ad aspettare Lo sfogo della docente

Un video pubblicato su Instagram mostra l'insegnante di una scuola primaria mentre commenta sulla routine di fine giornata scolastica. Nell’immagine si vede il momento in cui i bambini escono dall’edificio e i genitori sono in ritardo, lasciando intendere che si dà per scontato che qualcuno sia lì ad aspettare. La docente si è sfogata evidenziando questa situazione abituale negli istituti scolastici, senza aggiungere commenti o opinioni.