sulla laguna condivisione e non politica

Un dibattito si è aperto sulla gestione della laguna, con un focus sulla necessità di condividere le responsabilità piuttosto che dividerle lungo linee politiche. La tutela dell’ambiente, della biodiversità e dell’ecosistema lagunare viene ribadita come una priorità assoluta da parte di esperti e rappresentanti di diverse realtà. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma si continua a discutere su come preservare al meglio questa area, evitando strumentalizzazioni e concentrandosi su interventi condivisi.

"La tutela dell’ambiente, della biodiversità e dell’ecosistema lagunare deve rappresentare una priorità assoluta per tutti. La Laguna di Orbetello è uno dei patrimoni naturalistici più importanti della Toscana e dell’Italia e abbiamo il dovere di preservarla e valorizzarla". E’ quanto ha detto l’onorevole Fabrizio Rossi (FdI), componente della Commissione Ambiente della Camera e primo firmatario della legge istitutiva del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello, intervenendo alla giornata di studio organizzata da Ispra sul tema della contaminazione dei fondali lagunari e delle prospettive di salvaguardia ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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