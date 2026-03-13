In questa giornata si registrano novità sulla Biennale, con un intervento di Buttafuoco che anticipa due notizie. L’autore risponde a Giuliano, ringraziandolo per il suo commento su “Guernica vs Guernica” e commenta la richiesta di assenza di censure fatta dall’ex burocrate comunista. Il dibattito si sviluppa tra i protagonisti, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle vicende in corso.

Materico e poco spettacolare. Il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia Caro Giuliano, intanto grazie del tuo “Guernica vs Guernica” e rispondo subito all’appello zero censure dell’ex burocomunista. A proposito di uno spazio a Venezia dedicato ai dissidenti ti comunico che questo è già prossimo con ben due cantieri. Anticipo dunque a te, e al Fogliuzzo nostro, due notizie che avremmo dato più avanti. La prima: siamo già al lavoro per ricordare il Cinquantenario della Biennale del Dissenso di Carlo Ripa di Meana invitando cinque protagonisti di oggi sgraditi assai ai loro governi, rispettivamente di Usa, Israele, Cina, Russia e perfino Ue. Non faccio oggi i nomi per ovvi motivi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dissenso in laguna. Buttafuoco ci anticipa due notizie sulla Biennale

