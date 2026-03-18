Venezia scoppia incendio alla Biennale | colonna di fumo sulla Laguna

Questa mattina a Venezia si è verificato un incendio alla Biennale, poco prima delle 10. Le fiamme hanno coinvolto il tetto del padiglione Serbia, generando una colonna di fumo visibile sulla Laguna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e valutare i danni. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Fiamme alla Biennale di Venezia. Questa mattina, poco prima delle 10, è scoppiato un incendio che ha danneggiato il tetto del padiglione Serbia. Le fiamme si sono estese a causa del vento forte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Stando ai primi accertamenti, l’incendio non dovrebbe aver intaccato gli arredi interni della struttura. Sui social, l’ex presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, ha postato un video che mostra da lontano la grossa colonna di fumo levarsi dalla Biennale ed espandersi sulla Laguna. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezia, scoppia incendio alla Biennale: colonna di fumo sulla Laguna Articoli correlati Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme tetto del padiglione della Serbia: colonna di fumo impressionanteAlla Biennale di Venezia si è verificato un vasto incendio che ha avvolto il tetto del padiglione della Serbia: impressionante la colonna di fumo. Leggi anche: Pauroso incendio alla Biennale di Venezia: le immagini della nube nera sulla laguna (video) Una raccolta di contenuti su Venezia scoppia incendio alla Biennale... Temi più discussi: Isola di Sant'Erasmo, scoppia un incendio sul lato Nord: a fuoco sterpaglie; Scoppia l'incendio in un capannone: mezzi agricoli e trattori in fiamme; Scoppia incendio in un negozio, fiamme alla stazione centrale di Glasgow; Scoppia un incendio in un'abitazione, sorpresa choc per i pompieri: in camera da letto trovano un pollaio. E non solo. Incendio alla Biennale di Venezia, un padiglione in fiamme (alimentate dal forte vento): colonna di fumo nero visibile da lontanoIncendio al padiglione Serbia della Biennale di Venezia. Il fuoco divampato dal tetto è stato domato dai vigili del fuoco. greenme.it Venezia, scoppia incendio alla Biennale: colonna di fumo sulla Laguna(LaPresse) Fiamme alla Biennale di Venezia. Questa mattina, poco prima delle 10, è scoppiato un incendio che ha danneggiato il tetto del padiglione Serbia. Le fiamme si sono estese a causa del vento f ... msn.com Un incendio è divampato oggi nel padiglione Serbia ai Giardini della Biennale di Venezia, durante i lavori di ristrutturazione. Una densa nube di fumo è visibile a distanza, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per domare le fiamme - facebook.com facebook Fiamme alla Biennale, coinvolto il Padiglione Serbia. Ipotesi cortocircuito, le immagini da Venezia x.com