A 44 anni, Juliana Moreira si mantiene in forma praticando corsa con la famiglia, dedicandosi allo yoga e alla Muay Thai. La sua routine quotidiana include attività sportive varie, senza adottare uno stile di vita troppo rigido. Nei momenti liberi, si dedica anche alla cucina, preferendo un’alimentazione equilibrata. La sua persona appare in buona salute e in forma, grazie a un approccio attivo e versatile.

Brasiliana di origine, italiana d’adozione, Juliana Moreira è uno dei volti più solari e riconoscibili della tv. Il suo sorriso contagioso e quell’accento inconfondibile sono diventati un marchio di fabbrica, così come l’energia che porta in tutto ciò che fa. Accanto a lei c’è sempre Edoardo Stoppa, compagno di vita e di avventure, con cui condivide una quotidianità fatta di famiglia, movimento e tanta voglia di stare bene. Il loro è uno stile di vita molto attivo, spontaneo, mai costruito. Insieme partecipano alle maratone e spesso coinvolgono anche i due figli, Lua e Sol. Per Juliana Moreira lo sport non è solo allenamento, è libertà. La sua grande passione è la Muay Thai, disciplina che pratica con costanza e che le permette di scaricare energia e mantenere concentrazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juliana Moreira in formissima a 44 anni con corsa in famiglia, yoga e Muay Thai

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