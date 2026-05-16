Le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani deceduti alle Maldive sono riprese oggi. I sub erano impegnati in un’immersione nelle acque dell’isola di Alimathà, a oltre cinquanta metri di profondità. Le ricerche sono state avviate subito dopo il ritrovamento dei loro corpi e sono proseguite nel tentativo di recuperare anche eventuali attrezzature o prove utili a chiarire la dinamica dell’incidente. Le autorità locali coordinano le operazioni di soccorso e recupero.

Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive mentre erano impegnati in un’escursione nelle acque dell’isola di Alimathà, oltre i cinquanta metri di profondità. La Guardia Costiera locale si sta occupando delle operazioni di recupero di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, tutti esperti appassionati di immersioni. Il corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato ritrovato ieri con le autorità maldiviane e italiane che stanno indagando per capire le cause della tragedia. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per comprendere se sia stato un’incidente o se dietro la morte dei cinque sub possano nascondersi negligenze più gravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei 4 sub italiani – La diretta

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