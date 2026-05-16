Maldive riprese le immersioni per recuperare i corpi dei 4 sub italiani – La diretta

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani deceduti alle Maldive sono riprese oggi. I sub erano impegnati in un’immersione nelle acque dell’isola di Alimathà, a oltre cinquanta metri di profondità. Le ricerche sono state avviate subito dopo il ritrovamento dei loro corpi e sono proseguite nel tentativo di recuperare anche eventuali attrezzature o prove utili a chiarire la dinamica dell’incidente. Le autorità locali coordinano le operazioni di soccorso e recupero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive mentre erano impegnati in un’escursione nelle acque dell’isola di Alimathà, oltre i cinquanta metri di profondità. La Guardia Costiera locale si sta occupando delle operazioni di recupero di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, tutti esperti appassionati di immersioni. Il corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato ritrovato ieri con le autorità maldiviane e italiane che stanno indagando per capire le cause della tragedia. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per comprendere se sia stato un’incidente o se dietro la morte dei cinque sub possano nascondersi negligenze più gravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maldive riprese le immersioni per recuperare i corpi dei 4 sub italiani 8211 la diretta
© Lapresse.it - Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei 4 sub italiani – La diretta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Maldive, riprese le ricerche dei corpi. Le prime indagini: "Erano a una profondità superiore a quella consentita”La Guardia costiera delle Maldive ha avviato le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani ancora dispersi dopo l’incidente...

Maldive, riprese le ricerche dei corpi dei ricercatori marini: non è ancora riemerso quello di Muriel Oddenino di PoirinoAncora non ci sono tracce del corpo di Muriel Oddenino, biologa marina 31enne di Poirino, e di altri tre ricercatori rimasti intrappolati nelle...

maldive riprese le immersioniItaliani morti alle Maldive, riprese le ricerche degli altri 4 corpi. Gianluca Benedetti aveva la bombola dell'ossigeno scaricaI corpi di quattro dei cinque italiani morti alle Maldive sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di sessanta metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ... leggo.it

maldive riprese le immersioniMaldive, riprese le ricerche dei corpi. Le prime indagini: Erano a una profondità superiore a quella consentitaLa Guardia costiera è tornata in immersione nell’atollo di Vaavu. Otto sommozzatori tenteranno di recuperare i corpi nel sistema di caverne ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web