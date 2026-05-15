Sono stati resi noti nuovi dettagli sulla morte di cinque cittadini italiani avvenuta vicino a un atollo disabitato delle Maldive. Secondo le fonti, si tratta di una crociera dal costo di circa 2.000 euro a bordo di uno yacht chiamato Duke of York. Le indagini si concentrano sull’uso di bombole d’ossigeno con il sistema Nitrox, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulle cause esatte dell’incidente. La situazione rimane oggetto di approfondimenti da parte delle autorità locali.

Continuano a emergere dettagli tragedia che ha portato alla morte di cinque subaquei italiani in prossimità di un atollo disabitato delle Maldive. Stando a quanto ricostruito finora, i connazionali si trovavano a bordo del lussuoso yacht "Duke of York", un panfilo di proprietà della "Luxury Yacht Maldives" con sede a Malè, la capitale dello stato insulare, ma con una filiale a Verbania, in Piemonte. Lo yacht Duke of York La nave, costruita nel 2010, è adibita al trasporto presso località ben definite delle Maldive, luoghi scelti proprio per i turisti a cui piacciono esperienze estreme come le immersioni subacquee. La Duke of York dispone di 11 ampie cabine di lusso su 3 ponti, per un totale di 21 ospiti, ognugno dei quali paga una quota di poco più di 2 mila euro per una crociera della durata di una settimana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italiani morti alle Maldive, la crociera da 2.000 euro: lo yacht Duke of York, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno. Cosa sappiamo

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