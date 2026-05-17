Sub italiani dispersi alle Maldive il biologo marino | I corpi sono probabilmente integri
Quattro sub italiani sono ancora dispersi nelle acque delle Maldive dopo un incidente avvenuto recentemente. Secondo un biologo marino, i corpi potrebbero essere rimasti integri, ma non ci sono conferme ufficiali in merito alle condizioni dei dispersi. Le autorità locali stanno coordinando le ricerche e le operazioni di recupero, mentre i familiari attendono aggiornamenti. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e comunità, sottolineando la difficile situazione che si sta vivendo in quella zona.
I corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive potrebbero essere ancora integri. Intervistato dall’Ansa, il biologo marino Roberto Danovaro ha commentato così le operazioni di recupero che riprenderanno il 18 maggio con l’aiuto della squadra dei tre sub-speleologi finlandesi, arrivati oggi nell’atollo di Vaavu. Finora è stato possibile recuperare solo il cadavere dell’istruttore capobarca, il padovano Gianluca Benedetti, perché si trovava all’ingresso della grotta con le bombole completamente scariche. Gli altri cadaveri si ipotizza siano invece nel terzo ambiente delle grotte di Alimathà, a 60 metri di profondità. Le ricerche erano state interrotte il 16 maggio per la morte di uno dei sommozzatori maldiviani, il sergente maggiore Mohamed Mahudhy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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