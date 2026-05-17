Sub italiani dispersi alle Maldive il biologo marino | I corpi sono probabilmente integri

Quattro sub italiani sono ancora dispersi nelle acque delle Maldive dopo un incidente avvenuto recentemente. Secondo un biologo marino, i corpi potrebbero essere rimasti integri, ma non ci sono conferme ufficiali in merito alle condizioni dei dispersi. Le autorità locali stanno coordinando le ricerche e le operazioni di recupero, mentre i familiari attendono aggiornamenti. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e comunità, sottolineando la difficile situazione che si sta vivendo in quella zona.

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