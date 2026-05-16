Morto un sub che cercava i corpi degli italiani dispersi alle Maldive
Un sub delle forze di difesa delle Maldive è morto mentre partecipava alle operazioni di ricerca dei corpi di quattro sub italiani scomparsi nel corso di un’immersione. La vittima, coinvolta nelle attività di soccorso, è deceduta durante l’intervento senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Le autorità locali stanno conducendo indagini per accertare le cause del decesso e gestire la situazione. La notizia si aggiunge alle difficoltà incontrate nelle operazioni di recupero in un contesto di emergenza.
E’ deceduto un sub soccorritore delle Forze nazionali di difesa delle Maldive (Mndf) che era impegnato nelle operazioni di ricerca dei corpi dei quattro sub italiani dispersi. Lo si apprende da fonti diplomatiche. «Il sergente maggiore delle Forze di difesa nazionali delle Maldive (Mndf), Mohammed Mahdi, è deceduto durante un’immersione nell’ambito di un’operazione di ricerca e salvataggio condotta dalle Mndf», conferma l’Mndf su X. In aggiornamento. Precedenti alle Maldive Quella di Vaavu è la più grave tragedia subacquea mai registrata nell'arcipelago: le fonti specializzate parlano del più letale incidente singolo nella storia del diving maldiviano. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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