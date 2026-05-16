Morto un sub che cercava i corpi degli italiani dispersi alle Maldive

Un sub delle forze di difesa delle Maldive è morto mentre partecipava alle operazioni di ricerca dei corpi di quattro sub italiani scomparsi nel corso di un’immersione. La vittima, coinvolta nelle attività di soccorso, è deceduta durante l’intervento senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Le autorità locali stanno conducendo indagini per accertare le cause del decesso e gestire la situazione. La notizia si aggiunge alle difficoltà incontrate nelle operazioni di recupero in un contesto di emergenza.

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