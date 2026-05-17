Sua figlia e suo genero hanno dei gravi problemi bancari | 90enne consegna tutti i suoi gioielli a falso carabiniere

Una donna di 90 anni residente a Sciacca ha consegnato tutti i suoi gioielli a un uomo che si è presentato come carabiniere. La pensionata ha ricevuto una telefonata in cui le si diceva che sua figlia e suo genero stavano affrontando gravi problemi bancari. Dopo aver creduto alle parole dell’interlocutore, ha deciso di consegnare i propri beni, che sono stati successivamente confiscati. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

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