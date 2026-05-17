Sua figlia e suo genero hanno dei gravi problemi bancari | 90enne consegna tutti i suoi gioielli a falso carabiniere

Da agrigentonotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 90 anni residente a Sciacca ha consegnato tutti i suoi gioielli a un uomo che si è presentato come carabiniere. La pensionata ha ricevuto una telefonata in cui le si diceva che sua figlia e suo genero stavano affrontando gravi problemi bancari. Dopo aver creduto alle parole dell’interlocutore, ha deciso di consegnare i propri beni, che sono stati successivamente confiscati. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

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“Sua figlia e suo genero hanno dei gravi problemi bancari”. Questo, grosso modo, si è sentita dire al telefono di casa una pensionata novantenne di Sciacca. Una anziana che ha ricevuto l'ormai classica, e inflazionata, chiamata da un falso carabiniere. Ma la novantenne c'è cascata. Non ha ben. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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