Sua figlia e suo genero hanno dei gravi problemi bancari | 90enne consegna tutti i suoi gioielli a falso carabiniere
Una donna di 90 anni residente a Sciacca ha consegnato tutti i suoi gioielli a un uomo che si è presentato come carabiniere. La pensionata ha ricevuto una telefonata in cui le si diceva che sua figlia e suo genero stavano affrontando gravi problemi bancari. Dopo aver creduto alle parole dell’interlocutore, ha deciso di consegnare i propri beni, che sono stati successivamente confiscati. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.
“Sua figlia e suo genero hanno dei gravi problemi bancari”. Questo, grosso modo, si è sentita dire al telefono di casa una pensionata novantenne di Sciacca. Una anziana che ha ricevuto l'ormai classica, e inflazionata, chiamata da un falso carabiniere. Ma la novantenne c'è cascata. Non ha ben. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Padre, figlia e genero: quando lamore diventa una scelta forzata
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