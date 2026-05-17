Da piazza De Ferrari a Genova prendete il bus numero 17 dall’adiacente via Ceccardi. Andando verso Nervi, a levante, scendete alla fermata Europa-Schiaffino, poi attraversate il corso. Prendete la destra e, non lontano dalle Poste, vedrete un condominio accanto al marciapiede. Giusto all’angolo, scritto con una bomboletta di colore nero, si legge la scritta ‘Sovverti tutto’. Non so da quanto tempo e da chi ma, fin dal mio ritorno alla casa di Quarto Castagna, l’ho notata e mi ha colpito. Chissà perchè sono lieto che la lapidaria frase non sia stata cancellata o ricoperta da una mano di pittura. Il verbo sovvertire deriva dal latino subvertere e significa letteralmente ‘capovolgere, volgere sotto’ indicando l’atto di rovesciare l’ordine costituito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Su un muro a Genova leggo la scritta ‘Sovverti tutto’: perché spero non sia mai cancellata

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