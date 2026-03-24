Qui tutto era morto | la scritta sul muro che racconta la rinascita del quartiere alle porte di Milano

Una scritta nera su un muro degradato recitava: “Qui tutto è morto”. In seguito, durante le fasi finali di un cantiere, qualcuno ha scritto in rosso: “Qui tutto era morto”. Questi interventi sono stati annotati in momenti distinti, evidenziando un cambiamento nel testo originario. La scritta si trovava in un quartiere alle porte di Milano, in fase di riqualificazione.

Da simbolo del degrado a spazio per le famiglie: la storia del cantiere di Corsico che ha cambiato pelle (e ha corretto una scritta sul muro) Una scritta nera su un muro degradato diceva: “Qui tutto è morto”. Qualche tempo dopo, a cantiere quasi concluso, qualcuno ha aggiunto una correzione in rosso: “Qui tutto era morto”. Il sindaco di Corsico (Milano), Stefano Ventura, ha scelto questo aneddoto per inaugurare il nuovo parco Cabassina, riaperto dopo un esteso intervento di riqualificazione finanziato anche con i fondi del Pnrr, si legge in una nota delle scorse ore. Il parco si trova nel quartiere Lavagna ed è rimasto chiuso per diversi mesi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Qui tutto era morto: la scritta sul muro che racconta la rinascita del parco alle porte di MilanoDa simbolo del degrado a spazio per le famiglie: la storia del cantiere di Corsico che ha cambiato pelle (e ha corretto una scritta sul muro) ... milanotoday.it

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