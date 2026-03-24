Qui tutto era morto | la scritta sul muro che racconta la rinascita del parco alle porte di Milano

A pochi mesi di distanza, una scritta sul muro di un parco alle porte di Milano è stata modificata. Inizialmente, la frase riportava “Qui tutto è morto” e successivamente è stata corretta in “Qui tutto era morto”. Il muro si trova in un’area in fase di riqualificazione, dove si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione e recupero. La modifica indica un cambiamento temporale nella descrizione dello stato del parco.

Da simbolo del degrado a spazio per le famiglie: la storia del cantiere di Corsico che ha cambiato pelle (e ha corretto una scritta sul muro) Una scritta nera su un muro degradato diceva: “Qui tutto è morto”. Qualche tempo dopo, a cantiere quasi concluso, qualcuno ha aggiunto una correzione in rosso: “Qui tutto era morto”. Il sindaco di Corsico (Milano), Stefano Ventura, ha scelto questo aneddoto per inaugurare il nuovo parco Cabassina, riaperto dopo un esteso intervento di riqualificazione finanziato anche con i fondi del Pnrr, si legge in una nota delle scorse ore. Il parco si trova nel quartiere Lavagna ed è rimasto chiuso per diversi mesi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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