Su che canale Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos oggi in tv ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi in diretta televisiva si svolgono le partite di tennis tra Bolelli e Vavassori, e tra Granollers e Zeballos, valide per l’ATP di Roma. Gli incontri sono programmati in vari orari, con dettagli su orari e canali disponibili sul sito ufficiale del torneo. È possibile seguire gli incontri anche in streaming attraverso piattaforme autorizzate. La giornata rappresenta l’ultimo passo prima di conoscere i vincitori del torneo, con molte sfide ancora da disputare prima della premiazione finale.

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C’è l’ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli Internazionali d’Italia Andrea Vavassori e Simone Bolelli, titolari della testa di serie numero sette, affrontano la coppia Marcel GranollersHoracio Zeballos, teste di serie numero due. Il match sarà il secondo sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 14:00. LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-GRANOLLERSZEBALLOS NON PRIMA DELLE 14.00 La coppia azzurra, trionfatrice nel Masters 1000 di Miami, ha guadagnato il pass per l’atto decisivo del torneo grazie alla battaglia vinta i n semifinale al match tie-break contro l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, titolari della testa di serie numero quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingC’è l’ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia: dopo aver sconfitto la coppia... Domenica 17 Maggio Ore 14 Bolelli/Vavassori vs. Granollers/Zeballos Ore 17 Sinner vs. Ruud Ci aspetta una ''''''''discreta'''''''' giornata sul Centrale del Foro Italico. x.com LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale degli Internazionali d'Italia ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d'Italia: dopo aver sconfitto la coppia ... oasport.it