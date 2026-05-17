Studenti in gita distribuiscono cibo e vestiti ai migranti Ministero invia ispezione E’ scontro politico

Durante una gita scolastica a Trieste, alcuni studenti hanno distribuito cibo e vestiti ai migranti presenti nella zona. L’evento ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno deciso di inviare un’ispezione per approfondire la vicenda. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche e istituzionali, aprendo un dibattito sulla gestione delle attività di solidarietà svolte dagli studenti durante le visite scolastiche nella città.

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