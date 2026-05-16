Migranti la gita scolastica a Trieste diventa un caso politico
Una gita scolastica a Trieste si è trasformata in un episodio che ha attirato l’attenzione politica, coinvolgendo due classi di quinta elementare. Durante l’uscita, alcuni studenti e insegnanti sono stati coinvolti in discussioni con le autorità locali riguardo a questioni legate all’immigrazione. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diversi rappresentanti politici, portando il tema a un livello nazionale. La visita si è conclusa con una serie di dichiarazioni pubbliche e polemiche tra le parti coinvolte.
Una gita didattica nella città di Trieste che diventa un caso politico. Due classi di quinta elementare di questa scuola di Marostica, nel Vicentino, sono state coinvolte nella distribuzione di pasti caldi e indumenti in piazza della Libertà, abituale ritrovo di migranti - iracheni, curdi, nepalesi - in attesa di presentare domanda di protezione internazionale. Una iniziativa che diversi parlamentari del centro destra non hanno per nulla condiviso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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I bambini di una scuola elementare di Marostica sono stati portati in gita scolastica a offrire pasti ai migranti di Trieste, camminando scalzi e bagnati per emulare il percorso dei clandestini verso l’Europa. Non c’è nulla di educativo in tutto questo: è semplice pr x.com
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