Gita scolastica a Trieste alunni aiutano i migranti in piazza | il Ministero avvia le indagini
Il 13 maggio, durante una gita scolastica a Trieste, due classi quinte della scuola primaria si sono trovate coinvolte in un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità. Gli alunni si sono fermati in piazza e hanno aiutato alcuni migranti presenti nella zona, attirando l’attenzione di testimoni e passanti. Il Ministero dell’istruzione ha avviato le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto, anche in relazione alle eventuali responsabilità o implicazioni legate all’evento.
Il 13 maggio, durante una gita scolastica a Trieste, due classi quinte della scuola primaria “Arpalice Cuman Pertile” di Marostica hanno preso parte a un'iniziativa del progetto "Fornelli Resistenti" L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Alunni in gita scolastica comprano uova di cioccolato, ma trovano dei vermi. Chiusa azienda dolciariaI genitori degli alunni di una scuola, in Campania, hanno trovato vermi nelle uova di cioccolato acquistate durante una gita.
In gita scolastica prendono a sassate le transessuali sui viali del sesso a pagamentoCome souvenir della gita scolastica a Rimini due 18enni napoletani hanno rimediato una denuncia a piede libero per porto ingiustificato di armi.
BAMBINI DELLE ELEMENTARI di Marostica PORTATI FRA I CLANDESTINI Prima il lavaggio del cervello in classe, dove i bambini sono stati costretti a simulare la Rotta balcanica camminando a piedi scalzi sui sassi e poi portati in gita scolastica in facebook
Gita a Trieste, bambini simulano esperienza da clandestini: Giovine (FdI) presenta interrogazione al Ministro ValditaraBambini della scuola di Marostica coinvolti in una simulazione dell’esperienza da clandestini durante una gita a Trieste: il deputato Giovine presenta interrogazione. L’onorevole Silvio Giovine (FdI) ... vicenzareport.it
Caro gite scolastiche, a Trieste raccolta fondi online per sostenere le speseLe gite scolastiche sono sempre meno un diritto degli studenti e sempre più un lusso per chi può permettersele. Il costo medio procapite è intorno ai 440 euro, in aumento rispetto all'anno scorso e in ... rainews.it