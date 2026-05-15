Gita scolastica a Trieste alunni aiutano i migranti in piazza | il Ministero avvia le indagini

Il 13 maggio, durante una gita scolastica a Trieste, due classi quinte della scuola primaria si sono trovate coinvolte in un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità. Gli alunni si sono fermati in piazza e hanno aiutato alcuni migranti presenti nella zona, attirando l’attenzione di testimoni e passanti. Il Ministero dell’istruzione ha avviato le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto, anche in relazione alle eventuali responsabilità o implicazioni legate all’evento.

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