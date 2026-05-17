Stretta in zona Unesco Via tavoli e sedie ’scaduti’ Permessi dehor a rischio

L’amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli nell’area riconosciuta come patrimonio Unesco, concentrandosi in particolare sulla gestione di tavoli e sedie che risultano scaduti o posizionati senza autorizzazione. Sono stati sospesi alcuni permessi di allestimento di dehor, mentre si verificano le pratiche di occupazione di suolo pubblico. Questa misura mira a regolare le attività commerciali nella zona, con verifiche e sanzioni rivolte a chi non rispetta le norme vigenti.

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