Stretta in zona Unesco Via tavoli e sedie ’scaduti’ Permessi dehor a rischio
L’amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli nell’area riconosciuta come patrimonio Unesco, concentrandosi in particolare sulla gestione di tavoli e sedie che risultano scaduti o posizionati senza autorizzazione. Sono stati sospesi alcuni permessi di allestimento di dehor, mentre si verificano le pratiche di occupazione di suolo pubblico. Questa misura mira a regolare le attività commerciali nella zona, con verifiche e sanzioni rivolte a chi non rispetta le norme vigenti.
Giro di vite dell’amministrazione comunale per ridurre l’occupazione di suolo pubblico nell’area Unesco. La polizia locale ha effettuato un blitz in piazza del Popolo, riscontrando la necessità di rimuovere, in totale, 21 tavoli e 29 sedie, esposti all’esterno da tre pubblici esercizi, perché in contrasto con la delibera approvata lo scorso settembre. Il provvedimento stabilisce dei limiti a tutela dell’identità storico-paesaggistica del cuore termale di Montecatini. Il dirigente dell’area tecnica Claudio Gariboldi ha quindi dato il via libera a tre ordinanze dove impone alle attività di rimuovere l’arredo esterno, visto che le autorizzazioni per l’utilizzo della superficie erano scadute o non rilasciate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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