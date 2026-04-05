Rissa tra giovani in centro a Casalpusterlengo | volano sedie e tavoli accoltellato un 20enne al torace

Nella notte di Pasqua, nel centro di Casalpusterlengo, si è verificata una rissa che ha coinvolto almeno cinque giovani. Durante l'evento, sedie e tavoli sono stati rovesciati e lanciati, e un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato al torace. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per gestire l'accaduto e soccorrere la vittima.

Una rissa è scoppiata nella notte di Pasqua nel centro di Casalpusterlengo (Lodi) tra almeno 5 giovani. Un 20enne è stato accoltellato a una gamba e al torace e ha rimediato la perforazione di un polmone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Volano pugni e sedie in via Pirandello, rissa tra comitive e clienti in fugaMomenti di tensione nel centro di Agrigento, dove una rissa tra due comitive di giovani ha seminato il panico tra i passanti e i clienti di alcuni...

Violenta rissa in centro a Medesano tra decine di persone, volano calci e pugni: denunciati otto giovaniDue carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di calmare gli animi, disposti anche 4 provvedimenti di Divieto di Accesso alle aree Urbane Si è...

Temi più discussi: Trento, rissa tra giovani in via Manci; Maxi rissa in centro: la Polizia usa lo spray al peperoncino e chiude un locale; Rissa fra dieci giovani, un ferito. Paura e caos in via San Mamolo; Rissa e sangue in piazzetta: identificati e denunciati due giovani.

Rissa sul lungolago tra italiani e nordafricani: due giovani in ospedaleMANTOVA Calci, pugni e colpi di spranga. Due ventenni sono finiti in ospedale dopo una rissa tra due gruppi gruppi di giovani scoppiata per i soliti ... vocedimantova.it

Notte di sangue a Casalpusterlengo: tre feriti portati in ospedale, uno in codice rossoScoppia una rissa tra cinque giovani nella zona della movida in largo Casali. La fuga verso via Garibaldi, dove è poi intervenuto il 118: sull’asfalto una maxi pozza di sangue ... ilcittadino.it

Nella notte nuova rissa tra extracomunitari in via Terenzio Varrone: bottiglie rotte, calci e spintoni facebook

Suslov e Gudmundsson vengono alle mani Doppio rosso e rissa nel finale #VeronaFiorentina #SerieAEnilive #DAZN x.com