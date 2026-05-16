Rischio epatite A controlli dei Nas in pescherie e ristoranti | sequestrate tonnellate di carne e pesce scaduti

In tutta Italia, i Nas hanno effettuato oltre mille controlli in pescherie e ristoranti per prevenire il rischio di epatite A. Durante le ispezioni sono state rilevate 416 irregolarità, che hanno portato a sanzioni e al sequestro di alimenti scaduti o mal conservati per un totale di circa 15 milioni di euro. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza alimentare e a ridurre i rischi sanitari legati a prodotti deteriorati.

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