Rischio epatite A controlli dei Nas in pescherie e ristoranti | sequestrate tonnellate di carne e pesce scaduti

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In tutta Italia, i Nas hanno effettuato oltre mille controlli in pescherie e ristoranti per prevenire il rischio di epatite A. Durante le ispezioni sono state rilevate 416 irregolarità, che hanno portato a sanzioni e al sequestro di alimenti scaduti o mal conservati per un totale di circa 15 milioni di euro. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza alimentare e a ridurre i rischi sanitari legati a prodotti deteriorati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Controlli dei Nas contro il rischio Epatite A in tutta Italia. Oltre mille ispezioni, segnalate 416 irregolarità: sanzioni e sequestri di alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione per 15 milioni di euro. Sospese 44 attività per gravi carenze igieniche e frodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli, allarme epatite A: controlli dei NAS nelle pescherie - 1mattina News 25/03/2026

Video Napoli, allarme epatite A: controlli dei NAS nelle pescherie - 1mattina News 25/03/2026

Sullo stesso argomento

Salute, controlli dei Nas contro epatite A: sequestrate 16 tonnellate di alimentiIl Comando Carabinieri per la tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello...

Ristoranti di pesce e sushi a Napoli, aumentati i controlli del Nas dopo l’impennata dei casi di Epatite AControlli dei carabinieri dei Nas per l'Epatite A in ristoranti, pescherie e mercati di pesce, sushi e frutti di mare.

rischio epatite a controlliEpatite A, controlli dei Nas e sequestri di alimenti per 16mila quintaliEpatite A, controlli in tutta Italia per prevenire il rischio di diffusione del virus. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta ... cronachedellacampania.it

rischio epatite a controlliServizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti(Adnkronos) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una ... cremonaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web