Rischio epatite A controlli dei Nas in pescherie e ristoranti | sequestrate tonnellate di carne e pesce scaduti
In tutta Italia, i Nas hanno effettuato oltre mille controlli in pescherie e ristoranti per prevenire il rischio di epatite A. Durante le ispezioni sono state rilevate 416 irregolarità, che hanno portato a sanzioni e al sequestro di alimenti scaduti o mal conservati per un totale di circa 15 milioni di euro. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza alimentare e a ridurre i rischi sanitari legati a prodotti deteriorati.
Controlli dei Nas contro il rischio Epatite A in tutta Italia. Oltre mille ispezioni, segnalate 416 irregolarità: sanzioni e sequestri di alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione per 15 milioni di euro. Sospese 44 attività per gravi carenze igieniche e frodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, allarme epatite A: controlli dei NAS nelle pescherie - 1mattina News 25/03/2026
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