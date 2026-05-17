Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma battendo in finale il giocatore olandese. Con questa vittoria, ha conquistato il Masters 1000 di Roma e ha completato il Career Golden Masters, un record che non si registrava da 50 anni. La finale si è svolta sulla terra battuta della capitale, con Sinner che ha ottenuto il risultato decisivo contro l’avversario in due set. La vittoria permette al tennista di aumentare il suo numero di titoli vinti in questa stagione.

La Capitale si tinge di arancione per celebrare il trionfo di Jannik Sinner che conquista il Masters 1000 di Roma e trionfa agli Internazionali d'Italia cinquant'anni dopo Adriana Panatta, presente oggi in tribuna per godersi il passaggio di consegna. Era da mezzo secolo che un tennista italiano non vinceva questo torneo, ma Jannik è riuscito a rompere anche questo incantesimo, prendendosi quello che il destino gli aveva tolto un anno fa, quando perse in finale contro Carlos Alcaraz appena dopo essere rientrato dai tre mesi di squalifica. Questo, però, è un altro Sinner, molto più maturo e consapevole della sua forza. Se pur il suo... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta e completa il Career Golden Masters

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Come Jannik SINNER ha battuto ALCARAZ, vinto Monte Carlo e riconquistato il numero 1 del mondo

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