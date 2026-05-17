Sinner re di Roma | vince gli Internazionali 50 anni dopo Panatta Meloni | Leggendario
Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo agli Internazionali d’Italia, conquistando il torneo a Roma dopo 50 anni dalla vittoria di Panatta. La finale si è conclusa con la vittoria dell’italiano in due set, in una partita disputata davanti a un pubblico numeroso. Il torneo si è svolto sui campi in terra battuta della capitale, con numerosi spettatori e diversi incontri di alto livello tra i migliori tennisti del circuito. La vittoria di Sinner ha ricevuto anche il commento favorevole del presidente del consiglio.
Jannik Sinner trionfa per la prima volta agli Internazionali d’Italia. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 50 anni esatti dall’impresa di Adriano Panatta nel 1976, il numero uno della classifica Atp ha sconfitto in finale al Foro Italico il norvegese Casper Ruud (numero 25) con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner ha ottenuto la 34esima vittoria consecutiva, il suo 29esimo titolo a livello ATP, il quinto Masters 1000 del 2026 (dopo Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid), diventando il secondo giocatore ad aver conquistato tutti e 9 i ‘1000’ in carriera, dopo Djokovic che completò il ‘Career Golden Masters’ a Cincinnati nel 2018, all’età di 31 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sinner vince gli Internazionali di Roma 50 anni dopo Panatta
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