Sinner re di Roma | vince gli Internazionali 50 anni dopo Panatta Meloni | Leggendario

Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo agli Internazionali d’Italia, conquistando il torneo a Roma dopo 50 anni dalla vittoria di Panatta. La finale si è conclusa con la vittoria dell’italiano in due set, in una partita disputata davanti a un pubblico numeroso. Il torneo si è svolto sui campi in terra battuta della capitale, con numerosi spettatori e diversi incontri di alto livello tra i migliori tennisti del circuito. La vittoria di Sinner ha ricevuto anche il commento favorevole del presidente del consiglio.

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