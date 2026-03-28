Coltellate alla festa 27enne ferito da uno straniero | colpito allo sterno e al collo

Nella notte scorsa, durante una festa privata in una località di montagna a Cesiomaggiore, una lite tra giovani è degenerata con l’intervento di uno straniero che ha inferto una serie di coltellate. Un ragazzo di 27 anni è stato ferito allo sterno e al collo, arrivate le ambulanze per soccorrerlo. La polizia sta indagando sull’accaduto e sull’identità dell’aggressore.

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Una lite tra giovani nel contesto di una festa privata è finita nel sangue la notte scorsa in una località di montagna a Cesiomaggiore. A venire ferito con tre coltellate, due allo sterno e una al collo, è stato un 27enne residente a Cornuda. I testimoni Secondo le prime testimonianze, ad averlo aggredito sarebbe stato un altro giovane di nazionalità straniera con cui aveva avuto un'accesa lite nel corso della serata. Le indagini I contorni della vicenda sono ancora da chiarire e i carabinieri del comando di Feltre stanno cercando di rintracciare tutti i testimoni presenti per ascoltare le loro dichiarazioni. Il giovane, ieri sera, verso le 3, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Feltre e da lì, considerando le ferite allo sterno, è stato portato a Treviso in elicottero. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Coltellate alla festa, 27enne ferito da uno straniero: colpito allo sterno e al collo Articoli correlati Leggi anche: Salerno, lite a coltellate tra due studenti fuori scuola: ragazzi trasportati in ospedale, uno di loro ferito al collo Nuova aggressione di uno straniero a un poliziotto: agente ferito a coltellate a CosenzaDopo i due casi di Milano Rogoredo, per non parlare di Torino, ieri un altro ferimento di un poliziotto, a Cosenza. Tutti gli aggiornamenti su Coltellate alla festa 27enne ferito da... Discussioni sull' argomento TG5: Uccisa a coltellate, femminicidio a Bergamo Video; Ucciso a coltellate alla festa di capodanno: chiesti 16 anni di carcere; Omicidio Marco Mameli: al via il 29 aprile il processo a Giampaolo Migali, unico indagato; TG5: -3 al referendum, leader in campo Video. Uccide il fidanzato a coltellate: arrestata 21enne - facebook.com facebook