Coltellate alla festa ferito un 27enne | colpito con due fendenti allo sterno e uno al collo

Durante una festa privata in una località di montagna a Cesiomaggiore, una lite tra giovani si è conclusa con un giovane di 27 anni ferito da tre fendenti, due allo sterno e uno al collo. La vicenda è avvenuta nella notte e sono stati chiamati i soccorsi per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze dell’aggressione.

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Una lite tra giovani nel contesto di una festa privata è finita nel sangue la notte scorsa in una località di montagna a Cesiomaggiore. A venire ferito con tre coltellate, due allo sterno e una al collo, è stato un 27enne residente a Cornuda, ma domiciliato a Sedico. I testimoni Secondo le prime testimonianze, ad avere aggredito il 27enne cittadino tunisino sarebbe stato un 36enne cittadino cubano con cui aveva avuto un'accesa lite nel corso della serata. Le indagini I contorni della vicenda sono ancora da chiarire e i carabinieri del comando di Feltre stanno cercando di rintracciare tutti i testimoni presenti per ascoltare le loro dichiarazioni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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