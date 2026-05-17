Le indagini sulle esplosioni di Velabro e San Giovanni hanno portato a risultati concreti che identificano i responsabili. Le autorità hanno analizzato le prove chimiche trovate nell’appartamento di via Daua, collegandole direttamente alle bombe esplose. Inoltre, sono state acquisite testimonianze e reperti che dimostrano come i responsabili abbiano manipolato e gestito il materiale esplosivo nel cortile. Questi elementi permettono di tracciare un quadro chiaro sulle responsabilità e sui metodi utilizzati.

? Domande chiave Quali prove chimiche collegano l'appartamento di via Daua alle bombe?. Come hanno gestito i responsabili il materiale esplosivo nel cortile?. Perché le testimonianze dei collaboratori sono state ritenute coerenti?. Chi altro faceva parte della catena di comando degli attentati?.? In Breve Residui esplosivi in via Daua 8 confermano i materiali usati nelle bombe.. Cinque testimoni confermano lo stoccaggio esplosivi nel cortile di Di Natale.. Collaboratori Carra e Scarano indicano Giuliano, Lo Nigro e Spatuzza come esecutori.. Bizzoni conferma gli spostamenti logistici dei responsabili presso l'abitazione di via Daua.. Le prove raccolte in sede giudiziaria confermano la responsabilità di Giuliano, Lo Nigro, Benigno e Spatuzza per le stragi del Velabro e di San Giovanni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stragi Velabro e San Giovanni: prove confermano i responsabili

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