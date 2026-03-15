Un’indagine recente, supportata da documenti giudiziari e registri di frontiera, ha identificato Robin Gunningham come la persona dietro il nome di Banksy. Le prove raccolte si riferiscono a spostamenti e documenti ufficiali che collegano l’artista a questa identità. Le verifiche sono state condotte in diverse località, tra cui New York e l’Ucraina, senza fare ulteriori commenti o analisi.

Un’indagine basata su documenti giudiziari e registri di frontiera ha individuato Robin Gunningham come la vera identità dell’artista noto in tutto il mondo come Banksy. Le prove emergono da un archivio sepolto a New York del 2000 e da dati doganali ucraini del 2022 che collegano l’identità nascosta al nome David Jones. L’inchiesta rivela che Gunningham, nato a Bristol nel 1973, ha cambiato legalmente il proprio nome intorno al 2008 per sparire dai registri pubblici, scegliendo un cognome estremamente comune per passare inosservato. Questa operazione di occultamento è stata confermata indirettamente da Steve Lazarides, ex manager storico, che ha ammesso di aver organizzato personalmente il cambio di identità per proteggere il suo cliente da rischi concreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banksy svelato: prove da New York e Ucraina confermano

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