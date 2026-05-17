Oggi a Modena e Bologna si sono registrati due eventi distinti. La presidente del Consiglio ha visitato alcuni feriti coinvolti in un incidente con un’auto che ha colpito la folla. Nel frattempo, un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver causato la strage e lesioni aggravate. La visita ai feriti si è svolta nel primo pomeriggio, mentre l’indagine sulla persona coinvolta prosegue secondo le procedure ordinarie.

Modena, 17 maggio 2026 – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che come annunciato stamani, alle 11 sarà all'Ospedale Baggiovara di Modena e alle 12 all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le 8 vittime, falciate ieri con l'auto da Salim El Koudri, che ha poi accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. https:www.ilrestodelcarlino.itvideolauto-punta-i-pedoni-e-li-travolge-il-video-dalle-telecamere-wzwll8ri Le notizie di oggi in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diretta auto sulla folla, Mattarella e Meloni oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti. El Koudri indagato per strage e lesioni aggravate

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