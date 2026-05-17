Modena falcia i pedoni con l’auto e li ferisce con un coltello Otto feriti | due hanno le gambe amputate Arrestato Salim El Koudri – La diretta

A Modena, un uomo ha investito diversi pedoni con l’auto, una Citroen C3, e successivamente ha utilizzato un coltello per ferirne altri. Otto persone sono rimaste ferite in modo diverso, due delle quali hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe. L’automobilista è stato arrestato e si trova ora sotto custodia delle forze dell’ordine. La scena si è svolta nel corso di pochi minuti, attirando l’attenzione di testimoni e delle forze di polizia sul luogo dell’incidente.

Sono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim ElKoudri. Lo spiega la Procura di Modena, aggiungendo che il 31enne, nato nel bergamasco ma di origini marocchine è sotto fermo. «A seguito del violentissimo impatto – scrive la Procura – le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi e venivano trasportate presso diversi nosocomi. A due di esse venivano imputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita». Salim ElKoudri indagato e fermato per i reati di strage e lesioni aggravate. Il procuratore Luca Masini, dando notizia del provvedimento di fermo per l’uomo, ha spiegato che le contestazioni sono quelle di strage e lesioni aggravate (art. 🔗 Leggi su Open.online

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