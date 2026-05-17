Modena Mattarella e Meloni atterrati a Bologna | Nessun segno di radicalizzazione nei device dell' aggressore

Da tgcom24.mediaset.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica e la prima ministra sono arrivati a Bologna e si sono spostati a Modena, dove incontreranno i feriti negli ospedali. L’aggressore, che ha ferito diverse persone, è stato sottoposto a controlli sui dispositivi elettronici, dai quali non sono emersi segni di radicalizzazione. Le autorità hanno confermato che non ci sono elementi che colleghino l’attacco a gruppi estremisti. La polizia sta continuando le verifiche per accertare eventuali altre responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È un risveglio terribile per Modena. Negli occhi dei cittadini e non solo c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Koudri in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate: alle 12 è atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

modena mattarella e meloni atterrati a bologna nessun segno di radicalizzazione nei device dell aggressore
© Tgcom24.mediaset.it - Modena, Mattarella e Meloni atterrati a Bologna | Nessun segno di radicalizzazione nei device dell'aggressore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Modena, attesi in città Mattarella e Meloni: faranno visita ai feriti | Nessun segno di radicalizzazione nei device dell'aggressore

Modena, nessuna radicalizzazione per El Koudri. Mattarella e Meloni in visitaAllo stato, nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Koudri , il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti...

modena mattarella e meloniAuto sulla folla a Modena, città sotto shock: Mattarella e Meloni visitano i feritiModena sconvolta dall’auto lanciata sulla folla: Mattarella e Meloni negli ospedali per incontrare i feriti della tragedia in via Emilia. notizie.it

modena mattarella e meloniModena, auto su folla: uomo accusato di strage. Oggi visita di Mattarella e Meloni. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Modena, auto su folla: uomo accusato di strage. Oggi visita di Mattarella e Meloni. LIVE ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web