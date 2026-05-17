Modena Mattarella e Meloni atterrati a Bologna | Nessun segno di radicalizzazione nei device dell' aggressore
Il Presidente della Repubblica e la prima ministra sono arrivati a Bologna e si sono spostati a Modena, dove incontreranno i feriti negli ospedali. L’aggressore, che ha ferito diverse persone, è stato sottoposto a controlli sui dispositivi elettronici, dai quali non sono emersi segni di radicalizzazione. Le autorità hanno confermato che non ci sono elementi che colleghino l’attacco a gruppi estremisti. La polizia sta continuando le verifiche per accertare eventuali altre responsabilità.
È un risveglio terribile per Modena. Negli occhi dei cittadini e non solo c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Koudri in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate: alle 12 è atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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