Modena Mattarella e Meloni atterrati a Bologna | Nessun segno di radicalizzazione nei device dell' aggressore

Il Presidente della Repubblica e la prima ministra sono arrivati a Bologna e si sono spostati a Modena, dove incontreranno i feriti negli ospedali. L’aggressore, che ha ferito diverse persone, è stato sottoposto a controlli sui dispositivi elettronici, dai quali non sono emersi segni di radicalizzazione. Le autorità hanno confermato che non ci sono elementi che colleghino l’attacco a gruppi estremisti. La polizia sta continuando le verifiche per accertare eventuali altre responsabilità.

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