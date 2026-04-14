Durante un evento all’Università di San Francisco, l’attrice ha condiviso che desidera offrire supporto alle persone in punto di morte e alle loro famiglie. Ha anche raccontato che sua madre è scomparsa nel 2024 e ha detto di averla trovata sola prima di morire. La testimonianza ha suscitato attenzione tra il pubblico presente.

Nicole Kidman ha spiazzato tutti durante un panel all’Università di San Francisco, sabato 11 aprile, parlando della scomparsa della madre nel 2024. “ Mia madre era sola prima di morire – ha spiegato Kidman – e la famiglia ha potuto fare qualcosa solo fino ad un certo punto. Tra me e mia sorella abbiamo tanti figli (rispettivamente 4 e 6, ndr) e poi ci sono le nostre carriere, il lavoro ma volevamo lo stesso prenderci cura di lei perché mio padre non è più con noi. È così che mi sono detta: ‘Vorrei che ci fossero persone in questo mondo in grado semplicemente di offrire conforto e assistenza’. Questa consapevolezza è parte della mia crescita ed ciò che sto imparando a fare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voglio offrire conforto e assistenza alle persone in punto di morte e alle loro famiglie. Mia madre era sola prima di morire”: lo rivela Nicole Kidman

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