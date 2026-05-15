il piemonte e il veneto piangono le loro vittime della strage di sub alle maldive

Il Piemonte e il Veneto piangono le vittime della tragedia di un incidente avvenuto alle Maldive, tra cui figura Gianluca Benedetti, 44 anni di Padova. Benedetti, fino a poco prima della tragedia, lavorava nel settore finanziario ed era stato impiegato come bancario. La notizia ha suscitato dolore nelle rispettive regioni, dove si sono svolti momenti di lutto e commemorazioni. La vicenda coinvolge anche altre persone, tutte risultate decedute nell’incidente.

Di Padova era Gianluca Benedetti, 44 anni, la sua prima vita dedicata alla finanza, ex bancario nel settore degli investimenti, un'attività che lo aveva impegnato fino a una decina di anni fa, quando la passione per il mare e le immersioni aveva avuto il sopravvento su tutto il resto e così nel 2017 si era trasferito alle Maldive dov'era diventato istruttore subacqueo e capobarca. Era lui che sulle due lussuose imbarcazioni del tour operator italiano Albatros Top Tour, accoglieva a bordo i turisti per le escursioni negli atolli nell'arcipelago dell'oceano indiano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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